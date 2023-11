La locandina dello European Press Prize (Foto: europeanpressprize.com)

23 Nov 2023

European Press Prize 2024, iscrizioni aperte fino al 15 dicembre

Per i vincitori di ognuna delle cinque categorie è previsto un riconoscimento in denaro di 10mila euro da spendere ove possibile in un progetto personale che possa, a sua volta, arricchire la pratica del giornalismo.

Sono aperte fino al 15 dicembre le iscrizioni all'edizione 2024 dello European Press Prize, premio per l'eccellenza nel giornalismo europeo. Possono partecipare i giornalisti provenienti da tutti i 46 paesi europei definiti dal Consiglio d'Europa, nonché dalla Bielorussia e dalla Russia. I giornalisti che lavorano in Europa e i giornalisti che scrivono per un'organizzazione mediatica o un blog europeo possono presentare il loro lavoro. L'opera presentata deve avere una data di pubblicazione compresa tra il 1 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023, e non deve contenere più di 5.000 parole.



Sono cinque le categorie per le quali è possobile concorrere: Distinguished Reporting, Public Discourse, Innovation, Migration Journalism e uno Special Award. Per i vincitori di ognuna delle categorie è previsto un premio di 10.000 euro, da spendere ove possibile in un progetto personale che possa, a sua volta, arricchire la pratica del giornalismo.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul premio e il form per l'iscrizione sono disponibili sul sito web dello European Press Prize.