Greta Beccaglia (Foto: repubblica.it)

01 Dic 2021

Fnsi, Ast e Odg Toscana incontrano Greta Beccaglia. Il 3 dicembre conferenza stampa a Firenze

L'occasione servirà a fare il punto sulle iniziative che gli organismi rappresentativi della categoria metteranno in campo a sostegno della collega. Appuntamento alle 11.45 nella sede del sindacato regionale.

Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, incontrerà Greta Beccaglia, assieme a Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana e a Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, venerdì 3 dicembre alle 11.45, nella sede Ast, via de' Medici 2, Firenze.



L'occasione servirà a fare il punto sulle iniziative che gli organismi rappresentativi della categoria metteranno in campo a sostegno di Greta e che verranno illustrate durante la conferenza stampa che si svolgerà in contemporanea con l'incontro.