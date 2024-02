Il segretario Usigrai Daniele Macheda (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Feb 2024

'Governance e risorse: la Rai si allontana dall'Europa', il 7 febbraio conferenza stampa dell'Usigrai in Fnsi

I rappresentanti dei giornalisti Rai presenteranno la loro proposta «per liberare il servizio pubblico dal controllo dei governi di turno».

L'Usigrai, Unione Sindacale Giornalisti Rai convoca una conferenza stampa per mercoledì 7 febbraio 2024, alle 11.30, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma, per presentare la propria proposta per liberare il servizio pubblico dal controllo dei governi di turno.



«Il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai – spiegano i rappresentanti sindacali – lo ripete da anni e con i governi di qualsiasi colore: bisogna sottrarre la Rai Servizio Pubblico dal controllo asfissiante della politica. Solo in questo modo si può garantire ai cittadini il vero pluralismo e un'informazione libera e indipendente. In un momento in cui si discute di riforma della governance, l'Usigrai chiede che si parta dal Media Freedom Act, recentemente approvato dal Parlamento europeo».



Ricorda l'Usigrai: «Come ha dichiarato Noel Curran, direttore generale dell'European Broadcasting Union in una recente audizione in commissione di vigilanza, 'la governance della Rai non è in linea con i principi del Media Freedom Act. È una questione che l'Italia deve affrontare, per capire come può avere un sistema di governance in linea con questa importante normativa europea'».



I servizi pubblici europei «restano la fonte di informazione più affidabile, vantano un rapporto con il proprio pubblico che non si è spezzato, va quindi preservata la loro indipendenza, con stabilità di finanziamenti che in questo momento – concludono i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – in Italia non è garantita».