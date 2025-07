RaiSport

22 Lug 2025

RaiSport: giornalisti in sciopero domenica 24 agosto, prima giornata di campionato

Lo annunciano il Cdr e il fiduciario di Milano. «Il confronto con l'azienda per il tentativo di conciliazione circa lo stato di agitazione ha dato esito negativo», spiegano. È il primo di tre giorni di astensione dal lavoro stabiliti dall'assemblea dopo la doppia bocciatura del piano editoriale del direttore Paolo Petrecca. Usigrai: «Sostegno alla redazione».

Sciopero a Rai Sport domenica 24 agosto, in occasione della prima giornata del campionato di serie A. Lo annunciano, in una nota diffusa martedì 22 luglio 2025, il Comitato di redazione della testata e il fiduciario di Milano.



«Come già comunicato a tutta la redazione, in data 14 luglio u.s. il Cdr di RaiSport e il fiduciario di Milano - si legge nella nota - hanno incontrato i rappresentanti dell'azienda per esperire il tentativo di conciliazione circa lo stato di agitazione e il pacchetto di tre giorni di sciopero stabiliti dall'Assemblea di RaiSport. Il confronto ha dato esito negativo. Per questo motivo l'Assemblea di RaiSport ha deciso che il primo dei tre giorni di sciopero sarà domenica 24 agosto».





Usigrai: «Sostegno allo sciopero della redazione di RaiSport»

«Usigrai è al fianco delle colleghe e dei colleghi di RaiSport che hanno fissato per il 24 Agosto (in occasione della prima giornata di serie A) il primo dei tre giorni di sciopero proclamati nei giorni scorsi a larghissima maggioranza dell’Assemblea». Lo si legge in una nota diffusa dall’organismo sindacale di base mercoledì 23 luglio 2025.



Usigrai prosegue: «Lo sciopero – forma più alta di mobilitazione sindacale garantita dalla nostra Costituzione – è stato proclamato dalla redazione e sostenuto dal Comitato di redazione. Si tratta di una reazione legittima all’indifferenza mostrata dall’azienda, dopo che la redazione ha bocciato per ben due volte – la seconda con un aumento dei voti contrari – il piano editoriale del direttore Petrecca. Una sonora bocciatura della scelta incomprensibile di premiare con un nuovo incarico un direttore già bocciato dai colleghi di RaiNews».



Usigrai «sostiene le colleghe e i colleghi che lottano per l’autonomia e l’indipendenza del proprio lavoro».