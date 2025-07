Prime pagine de Il Tirreno del 4 luglio 2025

04 Lug 2025

Il Tirreno, l’Ast: «Fumata nera dopo i confronti con l’azienda. Resta la sofferenza della redazione»

Il sindacato regionale, il Cdr e la redazione «si riservano, a questo punto, di attivare tutto quello che la legge consente in situazioni sindacali di questo tipo».

«In seguito al mandato dell'assemblea dei redattori del Tirreno del 13 maggio 2025, che aveva chiesto di avvalersi anche dell'assistenza legale dell'Associazione Stampa Toscana per il rispetto dei diritti, del contratto e degli accordi, si sono svolti quattro incontri sindacali. Assostampa e i rappresentanti del Cdr iscritti al sindacato hanno tentato di ottenere i carichi di lavoro ormai insopportabili allentando anche la cassa integrazione». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale venerdì 4 luglio 2025.



L’Ast prosegue: «Al termine del lungo e intenso confronto sono arrivate risposte negative che mantengono il grave disagio per i carichi di lavoro e la pesantezza della cig, che rimane intatta, e di cui è stata ventilata più volte l'ipotesi di un aumento. L’ Azienda ha preannunciato anche ulteriori procedure che violerebbero l'accordo firmato al ministero del lavoro il 31 marzo 2025, che andrebbero a sommarsi a violazioni già emerse».



Il comunicato si conclude con un annuncio: «Associazione Stampa Toscana, Cdr e redazione, si riservano, a questo punto, di attivare tutto quello che la legge consente in situazioni sindacali di questo tipo».



Il Consiglio nazionale della Fnsi, nel corso della riunione svoltasi a Roma lo scorso 26 giugno, aveva approvato per acclamazione un documento di sostegno ai colleghi de Il Tirreno (il documento integrale è disponibile a questo link). (anc)