06 Giu 2025

Il Tirreno, la vertenza arriva in Parlamento: interrogazione al governo della senatrice Zambito

Intanto «l'azienda ha risposto alla lettera di diffida inviata dall'Associazione Stampa Toscana, negando ogni addebito, ma, contemporaneamente, attraverso la propria dirigenza, ha chiesto un nuovo incontro al presidente Sandro Bennucci e alla delegazione sindacale», rende noto il sindacato regionale.

Sulla vertenza che riguarda Il Tirreno è stata presentata un'interrogazione parlamentare dalla senatrice Ylenia Zambito (Pd), rivolta alla presidente del Consiglio e ai ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Ne dà notizia l'Associazione Stampa Toscana in una nota diffusa venerdì 6 giugno 2025.



«Intanto l'azienda ha risposto alla lettera di diffida inviata dall'Associazione Stampa Toscana attraverso il consulente legale, avvocato Pier Luigi D'Antonio, negando ogni addebito, ma, contemporaneamente, attraverso la propria dirigenza, ha chiesto un nuovo incontro al presidente Sandro Bennucci e alla delegazione sindacale», prosegue il sindacato regionale, aggiungendo che «la richiesta è stata accolta, d'intesa con la Fnsi, con un unico obiettivo: che l'incontro, fissato per i prossimi giorni, possa affrontare e portare a soluzione i problemi, tutt'ora irrisolti, che gravano sul corpo redazionale de Il Tirreno».



INTERROGAZIONE ZAMBITO

La senatrice Ylenia Zambito riassume nell'interrogazione la vicenda sindacale del Tirreno, nata dall'assemblea dei redattori che aveva chiesto l'intervento legale dell'Associazione Stampa Toscana dopo la denuncia di condizioni di lavoro non più accettabili e del mancato rispetto, da parte aziendale, di fondamentali accordi sul pagamento dell'aggiornamento professionale e delle sostituzioni per maternità. Zambito si sofferma anche sull'espressione usata da un manager durante l'incontro con Assostampa e Cdr, paragonando la maternità di una giornalista alla «gestazione di un elefante». La richiesta della senatrice Zambito al governo è di sapere se è a conoscenza dei fatti esposti, quali iniziative intenda adottare e di censurare i comportamenti dell'azienda ritenuti antisindacali.



