Palazzo Giulio D’Este, sede della prefettura di Ferrara (Foto: Veronica Balboni - commons.wikimedia.org)

28 Mag 2025

Stipendi non pagati a Telestense, incontro in prefettura a Ferrara

L’Aser: «I rappresentanti dei lavoratori e gli esponenti dei sindacati di categoria hanno ribadito la preoccupazione per la situazione in cui versa l’emittente locale privata della città».

«Prosegue la delicata situazione di Telestense. A seguito del protrarsi della mancata erogazione degli stipendi ai lavoratori, e dopo il mancato rispetto dei tempi prospettati dalla proprietà per il rientro, almeno parziale, delle mensilità arretrate, ieri pomeriggio si è svolto un incontro in prefettura. I rappresentanti dei lavoratori, assistiti dai sindacati Aser e Slc-Cgil, che rappresentano rispettivamente giornalisti, tecnici e settore commerciale-amministrativo dell'emittente, sono stati convocati dal prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, il quale ha invitato all'incontro anche l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, e il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni». Lo si legge in una nota diffusa dall’Aser mercoledì 28 maggio 2025.



Il sindacato regionale prosegue: «In prefettura, i rappresentanti dei lavoratori e gli esponenti dei sindacati di categoria hanno ribadito la preoccupazione per la situazione in cui versa l’emittente locale privata della città. Ciò nonostante - anche a fronte di retribuzioni e ultima tredicesima non ancora erogate e del mancato rispetto da parte dell'editore degli accordi per rateizzare gli arretrati - tutto il personale si adopera quotidianamente per trasmettere l’informazione locale e la comunicazione istituzionale del territorio ferrarese. "Preoccupano in particolare - è stato sottolineato - la mancanza di un piano industriale e le ricadute sul futuro occupazionale dei dipendenti, mentre ci sarebbe bisogno da subito, da parte della proprietà, di un piano concreto ed efficace di risanamento"».



La nota si chiude sottolineando che «parole di preoccupazione e di vicinanza ai lavoratori sono giunte anche dal prefetto Marchesiello, dal vicesindaco di Ferrara, Balboni, e dall'assessore regionale Paglia. In particolare, l'assessore Paglia si è impegnato a convocare un nuovo tavolo in Regione nell'arco di un mese». (anc)