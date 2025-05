La notizia in prima pagina su La Sicilia del 27 maggio 2025

27 Mag 2025

'La Sicilia' passa a Palella Holdings, Assostampa: «Auspichiamo sia opportunità per l'informazione dell'Isola»

Il sindacato regionale segue «con attenzione, come già avvenuto durante le fasi delle trattative, il passaggio di proprietà del quotidiano» e, in attesa di incontrare i nuovi vertici dell'azienda, anticipa che «rimarrà vigile nell'interesse esclusivo dei colleghi e dei lettori».

L'Associazione siciliana della stampa e la sezione provinciale di Catania «seguono con attenzione, come già avvenuto durante le fasi delle trattative, il passaggio di proprietà del quotidiano 'La Sicilia' e augurano buon lavoro al nuovo gruppo editoriale». Così il sindacato regionale, in una nota pubblicata martedì 27 maggio 2025 anche sul proprio sito web.



«L'acquisizione dello storico quotidiano catanese, dopo 80 anni di gestione della famiglia Ciancio, da parte della Palella holdings, rappresenta per l'editoria siciliana un fatto epocale», prosegue il sindacato che, «in attesa di incontrare i nuovi vertici dell'azienda», auspica che «questa operazione sia l'occasione per rilanciare il giornale, garantire i livelli occupazionali, il pagamento dei debiti a redattori, collaboratori e dipendenti, la puntualità nella corresponsione delle spettanze e, perché no, nuove opportunità lavorative».



Assostampa, conclude la nota, «rimarrà vigile nell'interesse esclusivo dei colleghi e dei lettori del più diffuso quotidiano dell'Isola». (mf)