Foto: VBlock da Pixabay

06 Giu 2025

Chiusura quotidiano Trentino, il sindacato regionale: «Risarciti altri 4 giornalisti»

«È la terza volta che la magistratura del lavoro di Trento, due volte in primo grado e una in appello, si pronuncia sulla materia, confermando lettera e spirito della legge», spiega l'Associazione di Stampa.

Chiusura quotidiano Trentino: risarciti altri 4 colleghi delle mensilità di mancato preavviso. Ne dà notizia il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige in una nota diffusa venerdì 6 giugno 2025.



«Il Giudice del Lavoro di Trento Giorgio Flaim - spiega il sindacato regionale - ha confermato la corretta interpretazione dell'articolo 36 della legge 416 del 1981, finora mai messa in discussione da nessuna azienda editoriale, ed ha condannato la società editrice al pagamento del preavviso, non corrisposto dall'azienda al momento delle dimissioni, oltre alle spese processuali».



La sentenza depositata in Cancelleria è immediatamente esecutiva.



«È la terza volta che la magistratura del lavoro di Trento, due volte in primo grado e una in appello, si pronuncia sulla materia, confermando lettera e spirito della legge», prosegue l'Associazione di Stampa, che spiega: «L'azienda ha preannunciato il proprio ricorso in Cassazione, ma in virtù delle solide ragioni già emerse, sostenute dal Sindacato dei giornalisti, confidiamo nella conferma dei provvedimenti già emessi».



Complessivamente interessati al provvedimento sono 11 giornalisti dell’ex quotidiano Trentino.



