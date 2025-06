Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Giu 2025

Sga: «Da De Laurentiis insulti irricevibili al collega Daniele Cristofani»

Il sindacato regionale ha preso posizione sull’episodio accaduto durante la presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

«Irricevibili, oltre che sintomo di profonda carenza di educazione e di stile, gli insulti rivolti dal presidente del Napoli calcio, Aurelio De Laurentiis, al collega Daniele Cristofani, giornalista di Rete8 alla presentazione del ritiro della squadra partenopea a Castel di Sangro». Così in una nota diffusa giovedì 5 giugno 2025 il Sindacato Giornalisti Abruzzesi.



Il sindacato regionale prosegue: «Espressioni del tipo “appartiene a quei rompicoglioni di televisioni stantie e vecchie che devono sempre parlare delle cose che non funzionano invece di quelle cose che in Italia possono funzionare”, o “quando vi vedo mi tocco”, rivolte a un giornalista, misurano una concezione distorta del ruolo della libera stampa in una società democratica che purtroppo tende a fare presa anche tra i rappresentanti delle istituzioni di questo Paese. Come d'altronde sembrano confermare le risatine del presidente della Regione Marco Marsilio, testimone muto dell'aggressione verbale. Non c'è niente da ridere, cari presidenti, di fronte al turpiloquio rivolto a un operatore dell'informazione».



Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi «respinge con forza questo atto di bullismo dialettico e si schiera al fianco del collega Daniele Cristofani, pronto a sostenerlo in ogni iniziativa che vorrà assumere a tutela della sua onorabilità di professionista e di cittadino. Al Presidente Marsilio – concludono i rappresentanti sindacali - ricordiamo che i soggiorni del Napoli a Castel di Sangro sono sostenuti dal contributo di tutti i cittadini abruzzesi e nei costi non è compresa la libertà di insulto da parte degli ospiti, per quanto prestigiosi». (anc)