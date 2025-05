Un momento dell'assemblea del Sigim

29 Mag 2025

Sigim, ad Ancona l'assemblea generale dei soci con i vertici della Fnsi

Durante l'incontro, giovedì 29 maggio 2025, la segretaria generale Alessandra Costante si è fra l'altro soffermata sullo stato della trattativa in corso con la Fieg per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Si è svolta giovedì 29 maggio 2025 ad Ancona l'Assemblea generale ordinaria 2025 dei soci del Sigim. I giornalisti presenti hanno discusso i punti all'ordine del giorno alla presenza della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante e del segretario aggiunto Matteo Naccari. In particolare si è parlato di bilancio consuntivo 2024 e bilancio preventivo 2025 dell'Assostampa con la relazione tecnica del Consigliere amministratore del Sigim, Renzo Pincini, cui ha fatto seguito la relazione del segretario regionale Pier Giorgio Severini.



La segretaria generale Costante ha sottolineato i problemi attuali della professione e la necessità di tutelare il più possibile i colleghi, in un momento non certo positivo per la categoria, soffermandosi poi sulla trattativa in corso con la Fieg per il rinnovo del contratto nazionale ed evidenziando il dato della perdita del potere d'acquisto (fatta certificare dalla Fnsi all'Istat) pari al 19,3 per cento e «questo - ha rimarcato - deve essere il parametro da considerare per trovare un accordo». (Da: sigim.it)