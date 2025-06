Il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Giu 2025

Agcom, approvate le modalità per l'esercizio del diritto di cronaca negli eventi sportivi

La delibera, frutto di un ampio confronto nel tavolo tecnico costituito dall'Autorità con le leghe sportive (serie A e B di calcio e lega A di pallacanestro), Fnsi, Ussi, Ordine dei giornalisti, Usigrai, mira a garantire un accesso equo e trasparente alle immagini di fatti di interesse pubblico che si verifichino nel corso degli eventi sportivi.

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - spiega una nota - ha approvato le modalità per l'esercizio del diritto di cronaca (produzione, distribuzione e trasmissione) con riferimento alle cosiddette 'immagini correlate' alle partite di calcio di serie A e B e di lega A di pallacanestro.



La delibera, frutto di un ampio confronto nel tavolo tecnico costituito dall'Autorità con le leghe sportive, la Federazione nazionale della Stampa italiana, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, l'Ordine dei giornalisti, l'Usigrai e le principali associazioni di categoria della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale, mira a garantire un accesso equo e trasparente alle immagini di fatti di cronaca rilevanti negli eventi sportivi di interesse pubblico, anche laddove esulino dall'accadimento agonistico e non siano oggetto di ripresa in diretta.



Il provvedimento definisce le tipologie di immagini che devono essere messe a disposizione degli operatori della comunicazione accreditati e le modalità di richiesta. In base alla delibera devono essere rese disponibili anche le immagini relative alle proteste dei tesserati, incidenti sugli spalti, contenuti discriminatori o contrari all'ordine pubblico, episodi controversi di gioco e invasioni di campo.



Gli operatori potranno richiedere tali immagini entro un'ora dalla fine dell'evento. Le modalità si applicheranno a partire dalla stagione sportiva 2025/2026 per le leghe professionistiche di Serie A e Serie B.



La regolamentazione ha un carattere sperimentale e il tavolo tecnico che lo ha elaborato rimarrà attivo per tutto il periodo della sperimentazione, al fine di adeguarne l'applicazione ai principi.



«Si tratta di un provvedimento di grande rilievo, in cui l'Autorità cerca di rendere effettivo il diritto di cronaca, bilanciandolo con gli interessi dei titolari dei diritti», ha dichiarato il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella. (Ansa - 26 giugno 2025)