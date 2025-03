La copertina dell'Osservatorio

24 Mar 2025

Il web sorpassa la tv, è il primo mezzo di informazione in Italia

Pubblicato dall’Agcom il primo Osservatorio sul sistema dell’informazione. Solo poco più del 17% degli italiani dichiara di leggere i quotidiani.

A partire dal 2023 la televisione non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani, venendo superata da internet: un italiano su due utilizza la Rete per informarsi, una tendenza confermata anche nel 2024. Lo rende noto l’Agcom nella prima edizione dell’Osservatorio sul sistema dell’informazione, pubblicata lunedì 24 marzo 2025, uno strumento che intende analizzare, con cadenza annuale, le dinamiche dell’offerta e del consumo di informazione in Italia.



Poco più del 17% degli italiani, viene sottolineato nell’Osservatorio, dichiara di leggere i quotidiani (solo il 6,6% dice di avere un abbonamento a pagamento a uno o più quotidiani nella versione digitale), mentre circa un quarto dei cittadini fruisce delle notizie dalla versione digitale dei mezzi editoriali tradizionali. Il 65,6% della popolazione esprime un livello di fiducia moderata o alta in almeno un mezzo di informazione: televisione, radio e carta stampata sono le fonti informative ritenute più affidabili, mentre circa il 30% nutre una bassa fiducia nelle notizie provenienti dai social media o dalle piattaforme di condivisione di video.



Infine, tra le modalità attraverso cui i cittadini si informano, un ruolo significativo è svolto dal passaparola, utilizzato da un cittadino su dieci.



PER APPROFONDIRE

Di seguito è possibile scaricare l’Osservatorio sul sistema dell’informazione in formato pdf. (anc)