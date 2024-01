La conduttrice di Ping Pong, Annalisa Chirico (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Gen 2024

Usigrai e Cdr del Giornale Radio: «Nel programma Ping Pong mancano attenzione ed equilibrio»

La denuncia dei rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico: «Ancora una puntata della trasmissione di Annalisa Chirico senza contraddittorio e molto sbilanciata».

«I migranti "invasori". La rivendicazione dell'utilizzo della parola "negro". La giustificazione del saluto romano. Ed ancora, la messa in discussione dell'utilità della giornata della memoria, proprio in giorni in cui assistiamo a rigurgiti antisemiti. Ancora una puntata senza contraddittorio e molto sbilanciata, insomma, tanto Pong e niente Ping. Quanto riportato è stato estrapolato dal contesto della puntata di Ping Pong di ieri di Annalisa Chirico». Lo afferma il Cdr del Giornale Radio dell'Esecutivo Usigrai.



«Torniamo a ribadire che ci vorrebbe più attenzione ed equilibrio - prosegue la nota -. E per quanto quelle denunciate siano sintesi estrapolate da un contesto, riteniamo che il Servizio Pubblico non sia "il contesto" giusto per dar voce a certe rivendicazioni. E se lo si fa, sarebbe opportuno almeno un minimo di contraddittorio. E non risatine compiacenti. Saremmo curiosi di sapere quanto i nostri ascoltatori apprezzino questi programmi. Peccato non si possa». (Ansa – Roma, 24 gennaio 2024)