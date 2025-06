La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Giu 2025

Usigrai: «Firmato accordo per 127 stabilizzazioni e selezione pubblica per giornaliste e giornalisti»

«Contrariamente a quanto previsto dalla bozza iniziale presentata dall'azienda», il sindacato è «riuscito a ottenere ingressi trasparenti tramite selezione pubblica, stabilizzazione di colleghe e colleghi dei generi dopo anni di precariato, ripianamento degli organici della Tgr, risposte a chi chiede da anni il trasferimento».

«Dopo una lunga trattativa, Usigrai ha firmato un'ipotesi di accordo non modificabile con l'azienda che prevede 127 stabilizzazioni nelle testate e nei generi e la selezione pubblica nel 2027». Lo afferma il sindacato dei giornalisti Rai in una nota diffusa giovedì 5 giugno 2025.



«Contrariamente a quanto previsto dalla bozza iniziale presentata dall'azienda, che teneva fuori dall'accordo interni, stabilizzazione di colleghe e colleghi precari che da anni lavorano nei programmi e selezione pubblica, Usigrai è riuscita a ottenere le necessarie modifiche e riaffermare i punti cardine degli accordi precedenti e della storia del sindacato unitario dei giornalisti e delle giornaliste Rai: ingressi trasparenti tramite selezione pubblica, stabilizzazione di colleghe e colleghi dei generi, dopo anni di precariato, ripianamento degli organici della Tgr, e risposte a chi chiede da anni il trasferimento in altre sedi», prosegue il sindacato aziendale.



«Una quota dei trasferimenti - conclude Usigrai - sarà destinata alle testate nazionali da tempo in sofferenza. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta al voto dell'assemblea dei Cdr che sarà convocata nei prossimi giorni».