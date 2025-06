Paolo Petrecca (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Giu 2025

Usigrai: «Per Petrecca doppia bocciatura a Raisport. L’ad prenda atto del voto della redazione»

I rappresentanti sindacali: «Segnale inequivocabile circa il gradimento del progetto proposto ai giornalisti della testata sportiva della Rai».

«La doppia bocciatura del piano editoriale del Direttore di Raisport Paolo Petrecca, rigettato per la seconda volta nel giro di un mese e con un sensibile aumento dei No, è un segnale inequivocabile circa il gradimento del progetto proposto alla redazione della testata sportiva della Rai». Così l’esecutivo Usigrai in una nota diffusa sabato 21 giugno 2025.



L’organismo sindacale di base prosegue: «Ora ci aspettiamo da parte dell'Amministratore Delegato una presa d'atto dell'errore di indicare alla guida della Testata che dovrà gestire le prossime olimpiadi invernali previste in Italia, un Direttore già bocciato da un'altra testata giornalistica dell’Azienda».



L’Usigrai sottolinea che «andare avanti come se niente fosse, varrebbe a dire che nulla contano le indicazioni, univoche, giunte agli amministratori dell'Azienda da una consultazione sulla proposta editoriale dei direttori che è prevista dal contratto giornalistico vigente in Rai».



I rappresentanti sindacali concludono: «Senza un cambio di passo alla guida della testata sono a rischio i risultati e gli investimenti della Rai per i grandi eventi sportivi a partire dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina che vedrà la Rai Impegnata come Host Broadcaster. Per non dire della delicata fase da gestire nell'immediato per la digitalizzazione della testata sportiva. L'Usigrai è con la Redazione di Raisport e fa proprie le preoccupazioni sul futuro della Testata, espresse con il voto». (anc)