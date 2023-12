Parte da Napoli la campagna 'Usigrai 2027'

14 Dic 2023

Primo appuntamento venerdì 15 dicembre 2023, alle 16.30, al Complesso di San Domenico Maggiore. Titolo dell'incontro: 'Per il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale del prossimo decennio'.

Parte da Napoli la campagna di mobilitazione dell'Usigrai. Il sindacato unitario dei giornalisti della Rai ha promosso per venerdì 15 dicembre 2023 un incontro dal titolo: "Usigrai 2027 – Per il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale del prossimo decennio". L'appuntamento è alle 16.30, al Complesso di San Domenico Maggiore (vico di San Domenico Maggiore, 18).



«L'incontro verterà sul ruolo del servizio pubblico in vista del rinnovo della concessione che scadrà nel 2027 in un momento particolarmente delicato per la Rai visto il taglio di risorse certe con la riduzione di una parte del canone in bolletta. In più, il passaggio in fiscalità generale della quota di canone tagliata dalla bolletta potrebbe aggravare le difficoltà finanziarie dell'azienda», anticipa l'Usigrai.



Quella di Napoli è la prima di una serie di iniziative che coinvolgeranno tutte le regioni italiane e che culmineranno con un appuntamento a Bruxelles, «per accendere i riflettori sul futuro del servizio pubblico radiotelevisivo del nostro Paese, oggi ipotecato dai paventati tagli alle risorse e da un piano industriale, a queste condizioni, volto più alla ristrutturazione aziendale che al suo sviluppo», incalzano i rappresentanti dei giornalisti Rai.



L'incontro coinvolgerà le realtà sociali, istituzionali e culturali del territorio campano per riflettere sul ruolo del servizio pubblico e sulle modalità del suo finanziamento. Con il segretario Usigrai, Daniele Macheda, e con il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, interverranno rappresentanti di associazioni, sindacati, istituzioni e del mondo della scuola, del terzo settore, della cultura e dello sport.