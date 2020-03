Fnsi | 10 Mar 2020 CONDIVIDI:

Fnsi, incontri federali rinviati fino al 3 aprile. Uffici operativi per assistenza telefonica e via email

La decisione a seguito delle disposizioni governative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Covid-19, rinviati fino al 3 aprile gli incontri in Fnsi

A seguito delle disposizioni governative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Federazione nazionale della Stampa italiana ha rinviato tutti gli incontri federali programmati fino al prossimo 3 aprile.

Nel contempo – raccomandando di evitare di recarsi presso gli uffici della Fnsi – gli organismi dirigenziali e gli uffici restano operativi per ogni forma di assistenza telefonica e via email.

L'operatività degli uffici delle Associazioni regionali di Stampa viene garantita dalle stesse articolazioni territoriali del sindacato secondo autonome disposizioni di volta in volta comunicate agli iscritti tramite i consueti canali.

I recapiti delle Assostampa regionali sono disponibili a questo link.



PER APPROFONDIRE

Le misure di sicurezza, le informazioni utili, le raccomandazioni per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 sono disponibili sul sito web del ministero della Salute (qui il link diretto).