'Galassia previdenza', subito un'ottima audience per la nuova rubrica

07 Feb 2024

'Galassia previdenza', subito un'ottima audience per la nuova rubrica

Molte risposte a dubbi e curiosità dei colleghi si trovano già nelle Faq (in costante aggiornamento) consultabili nella sezione del sito 'Da Inpgi a Inps – Materiali utili'.

Ha avuto subito un'ottima audience 'Galassia previdenza', la nuova rubrica, affidata al consigliere nazionale Edmondo Rho, per rispondere ai dubbi degli iscritti al sindacato dei giornalisti su pensioni e dintorni.



Nei primi 5 giorni, da quando è stata pubblicata sul sito web, la notizia su 'Galassia previdenza' è stata letta da oltre 500 visitatori utenti unici, la maggior parte dei quali ha visualizzato più volte la pagina, a dimostrazione di un interesse non passeggero.



Inoltre si sono già contati oltre 500 like sui canali social e oltre 250 nuove visualizzazioni dei contenuti della sezione del sito 'Da Inpgi a Inps - Materiali utili', dove si trovano anche le risposte alle più frequenti domande (Faq) arrivate a 'Galassia previdenza'.



Il team di 'Galassia previdenza' sta rispondendo privatamente alle mail delle colleghe e dei colleghi. Ma va specificato che molte risposte si trovano già nelle Faq (che verranno costantemente aggiornate) consultabili a questo link.



Allegato di seguito, invece, il form da scaricare, compilare e inviare all'esperto utilizzando l'indirizzo mail galassia.previdenza@fnsi.it.





(Foto: Firmbee da Pixabay)