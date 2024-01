Al via il servizio di consulenza 'Galassia previdenza' (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

31 Gen 2024

'Galassia previdenza', al via il servizio di consulenza dedicato ai giornalisti iscritti al sindacato

Dopo il trasferimento della gestione principale Inpgi a Inps, sul tema delle pensioni nella categoria c'è smarrimento. Con questo nuovo progetto, affidato al collega Edmondo Rho, la Fnsi vuole offrire una prima assistenza, con risposte efficaci e rapide, Faq sempre aggiornate e costanti approfondimenti.

Nasce il progetto 'Galassia previdenza', un servizio dedicato agli iscritti alle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi al quale i giornalisti italiani, iscritti al nostro sindacato, possono rivolgersi per chiedere informazioni e consulenze, districarsi tra le norme che riguardano il settore, orientarsi nel viaggio verso la pensione.



Dopo il trasferimento della gestione principale Inpgi a Inps, sulle pensioni c'è smarrimento nella categoria, priva ora di un punto di riferimento storico per i giornalisti dipendenti: infatti, l'Inpgi rimane attiva solo per i lavoratori autonomi e parasubordinati. Con il progetto 'Galassia previdenza', la Fnsi intende offrire una prima assistenza, con risposte efficaci, rapide, personalizzate.



Il nuovo servizio si articola in un corpo di Faq le cui risposte costituiscono la base di partenza per addentrarsi nella materia, uno spazio online di assistenza, focus e approfondimenti su www.fnsi.it.



Il progetto è affidato al collega Edmondo Rho, consigliere nazionale della Fnsi e consigliere dell'Associazione lombarda giornalisti, componente del consiglio di amministrazione del Fpcgi e già, dal 2008 al 2020, nel Cda dell'Inpgi.



Le risposte alle prime Faq sono pubblicate nella sezione Da Inpgi a Inps – Materiali utili (qui il link diretto) insieme con la raccolta delle principali circolari dell'Inps e degli altri materiali di interesse per i giornalisti in merito al trasferimento, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" all'Istituto nazionale di previdenza sociale.



Allegato di seguito, infine, il form da scaricare, compilare e inviare all'esperto utilizzando l'indirizzo mail galassia.previdenza@fnsi.it. Le risposte ai quesiti (resi anonimi nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali), le novità normative e gli approfondimenti saranno disponibili online agli utenti del nostro sito web.





CHI È EDMONDO RHO

Edmondo Rho, giornalista e scrittore, 66 anni, dal 2022 è nel Consiglio di amministrazione del Fondo pensione complementare giornalisti italiani (Fpcgi), dove coordina anche la Commissione patrimonio e finanza. Dal 2008 al 2020 nel Cda dell'Inpgi, già inviato speciale del settimanale Panorama, ha lavorato 20 anni (dal 1995 al 2015) alla Arnoldo Mondadori Editore.

Prima di entrare, nel 2003, come inviato a Panorama, Rho era stato assunto nelle redazioni di 4 quotidiani (Gazzetta del Popolo, La Nazione, ItaliaOggi, L'Informazione), dell'agenzia di stampa AdnKronos, di 3 mensili (GenteMoney, Espansione, Come) e della joint venture Mondadori-Sole 24 ore (dove curava le pagine di Panorama 'Portfolio'). Attualmente come collaboratore si occupa di pensioni e welfare per il settimanale L'Espresso, i mensili Economy, Investire e la testata online lamiafinanza.it oltre che di politica sulla rivista bimestrale Critica Sociale.

Da sempre impegnato nel sindacato dei giornalisti, con spiccata vocazione per la consulenza previdenziale, è consigliere nazionale della Fnsi, consigliere dell'Associazione lombarda giornalisti e del Glgp, Gruppo lombardo giornalisti pensionati. Ha pubblicato anche due libri: "Oltre i Bot" (manuale di finanza personale, edito da Sperling & Kupfer e scritto con Glauco Maggi, 9 edizioni tra il 1997 e il 2000) e "Il Suicidio" (saggio sulla crisi del berlusconismo, edito da Melampo, 2 edizioni nel 2011).