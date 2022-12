La locandina della cerimonia di consegna della IX Edizione del Premio Omar (particolare)

05 Dic 2022

IX Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, cerimonia a Roma il 15 dicembre

Appuntamento alle 16.30 all'Acquario Romano. Per il secondo anno consecutivo, la kermesse sarà arricchita dal Premio Connessioni, i cui riconoscimenti verranno assegnati ad una serie di personalità che hanno avuto la capacità, ciascuno per il proprio specifico ambito, di creare sinergie positive per il settore.

Giovedì 15 dicembre 2022 si svolgerà a Roma, all'Acquario Romano, la IX Edizione del Premio OMaR per la Comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari. Ideato da Osservatorio Malattie Rare, il premio è organizzato in collaborazione, fra gli altri, con Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, CNAMC-Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia e SIMeN-Società Italiana di Medicina Narrativa e annovera tra i partner Ability Channel, FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e Festival cinematografico "Uno Sguardo Raro".



Anche quest'anno la giuria premierà, fra i lavori pervenuti, quelli che hanno saputo comunicare al meglio il mondo delle malattie e dei tumori rari in una forma scientificamente rigorosa, ma nello stesso tempo comprensibile, coinvolgente e originale.



Per il secondo anno consecutivo, la nuova edizione del Premio OMaR sarà arricchita dal Premio Connessioni, i cui riconoscimenti verranno assegnati ad una serie di personalità che hanno avuto la capacità, ciascuno per il proprio specifico ambito, di creare sinergie positive per il settore.



La cerimonia di premiazione prenderà avvio alle ore 16.30 con l'assegnazione dei premi di comunicazione. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Osservatorio Malattie Rare.



PER APPROFONDIRE

Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile sul sito web del premio.