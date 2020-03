Iniziative | 21 Mar 2020 CONDIVIDI:

La Fnsi alla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia: «Nel segno dei cronisti sotto scorta»

Lorusso e Giulietti: «Partecipiamo alla mobilitazione via social e rinnoviamo la nostra adesione alla prossima Giornata fissata a Palermo per il 23 e 24 ottobre, nell'auspicio che, passata l'emergenza del Coronavirus, le istituzioni, la politica, la società civile vogliano contrastare il virus delle mafie con altrettanta determinazione e unità di intenti».

La locandina della XXV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

«La Federazione nazionale della Stampa italiana che, come sempre, aveva aderito alla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico, partecipa anche al ricordo 'via social' nel segno dei tanti cronisti uccisi da malaffare e corruzione e di quanti, ancora oggi, sono costretti a una vita 'sotto scorta' per aver cercato di illuminare i territori oscurati dalle mafie». Lo affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi.



«Rinnoviamo la nostra adesione alla prossima Giornata fissata a Palermo per il 23 e 24 ottobre, nell'auspicio - aggiungono - che, passata l'emergenza del Coronavirus, le istituzioni, la politica, la società civile vogliano contrastare il virus delle mafie con altrettanta determinazione e unità di intenti».



Tutte le informazioni per partecipare alla mobilitazione online promossa da Libera sono disponibili sul sito web dell'associazione di don Ciotti.