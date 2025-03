Un momento dell'incontro (Foto: streaming Stampa Romana)

21 Mar 2025

Disabili, la fatica di trovare lavoro: focus in una iniziativa di Stampa Romana

Sono decine di migliaia le persone diversamente abili in cerca di impiego. In poche lo trovano e nel giro di 12 mesi in tre casi su quattro lo perdono. Incontro del sindacato regionale nella Capitale venerdì 21 marzo 2025.

Le persone con disabilità faticano a trovare un lavoro. Secondo i dati dell'Istat e le statistiche del Sole 24 Ore, i disabili in Italia sono 7milioni e 658mila, il 13 per cento della popolazione. Secondo Andel, l'associazione nazionale lavoro e disabilità, fino a un paio di anni fa solo il 35,8 per cento era occupato, percentuale che scende tra le donne al 26,8 e tra gli under 40 al 17.



Soffermandosi sul Lazio, nel 2021 i disabili in attesa di collocamento erano 63.354. Oggi potrebbero essere diecimila in più ma solo mille arrivano con successo al lavoro. Il problema non è solo il traguardo del lavoro, ma anche conservare l'occupazione perché nel giro di 12 mesi in tre casi su quattro si perde l'impiego.



Un fenomeno ancora più esasperato nell'editoria dato che a livello regionale non si raggiunge nelle aziende del settore neanche il 5 per cento degli occupati con disabilità.



L'analisi della situazione è stata fatta nel corso di un'iniziativa dell'Associazione Stampa Romana, venerdì 21 marzo 2025. Durante l'incontro, il sindacato territoriale ha invitato all'azione perché esistono opportunità e incentivi previsti dalla legge 68/99 per le aziende sotto forma di sgravi fiscali alle assunzioni cui si aggiungono agevolazioni legate ai finanziamenti europei.



«Occorre in primo luogo utilizzare gli strumenti che ci sono per inserire giornalisti con disabilità nelle redazioni», ha rilevato il segretario regionale Stefano Ferrante. «E in secondo luogo - ha aggiunto - occorre creare nelle redazioni una cultura dell'inclusione, cultura che arricchisce i prodotti editoriali e va dunque a vantaggio anche delle stesse aziende».