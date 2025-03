Tele Editore Fornari, il Tribunale decreta la liquidazione giudiziale. Asu al fianco dei colleghi

21 Mar 2025

Tele Editore Fornari, il Tribunale decreta la liquidazione giudiziale. L'Asu: «Al fianco dei giornalisti»

Il sindacato regionale: «Il fallimento arriva dopo una crisi che ha portato alla chiusura di fatto della redazione della storica televisione privata umbra, lasciando senza lavoro giornalisti, tecnici e personale amministrativo».

«Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa il 18 marzo scorso, ha dichiarato la liquidazione giudiziale di TEF SRL nominando curatore della procedura la dottoressa Isabella Ippolita Soldani. La procedura è stata richiesta da giornalisti e tecnici di Tele Editore Fornari che vantano crediti relativi al pagamento degli stipendi arretrati e del Tfr». Lo rende noto l’Associazione Stampa Umbra in un comunicato diffuso venerdì 21 marzo 2025.



La nota prosegue: «Il Tribunale, di conseguenza, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione esecutiva separatamente attivata da altri dipendenti assistiti anche da Asu con l'avvocato Rita Urbani. Il fallimento arriva dopo una crisi che ha portato alla chiusura di fatto della redazione della storica televisione privata umbra, lasciando senza lavoro giornalisti, tecnici e personale amministrativo».



L’Asu conclude: «L'editore non aveva accolto le richieste di attivazione della cassa integrazione e non si sono mai concretizzate trattative di cessione dell'emittente ad altri editori che Asu aveva sollecitato appoggiando la mobilitazione dei giornalisti che avevano proclamato uno sciopero ad oltranza prima della cessazione delle trasmissioni. Il sindacato resterà al fianco di questi lavoratori durante la procedura di liquidazione e per le altre incombenze necessarie».