Il Salone d'Onore del Coni (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

31 Ott 2023

Premi Coni - Ussi, comunicati i nomi dei vincitori dell'edizione 2023

La cerimonia di consegna si svolgerà a Roma il 4 dicembre. Riconoscimento alla carriera per Marino Bartoletti.

«Questa mattina si è riunita la Commissione per l'assegnazione dei Premi Coni-Ussi 2023, presieduta da Gianfranco Coppola e composta da Stefano Barigelli, Ivan Zazzaroni, Guido Vaciago, Daniele Dallera, Francesco Saverio Intorcia, Paolo Brusorio, Iacopo Volpi, Federico Ferri e Danilo di Tommaso». Lo scrive il Coni sul suo sito.



«La Commissione ha assegnato i seguenti Premi: premio per la sezione "Stampa Scritta - Cronaca e Tecnica" Fabiana Della Valle (Gazzetta dello Sport). Premio per la sezione "Stampa Scritta - Costume e Inchiesta" Daniele Sparisci (Corriere della Sera). Premio per la sezione "Desk - Stampa Scritta" Claudio Casagrande (Tuttosport). Premio per la sezione "Televisione" Simona Rolandi (Rai). Premio per la sezione "Desk-Televisione" Marco Caineri (Sky). Premio per la sezione "Under 35" Federica Zille (Dazn) e Jacopo Aliprandi (Corriere dello Sport). Premio per la sezione "Radio, Innovazioni Tecnologiche e/o Multimediale" Daniele Fortuna (Radio Rai)».



«Il Premio Coni 'Una Penna per lo Sport - Giorgio Tosatti', riservato all'intera opera professionale compiuta da un giornalista sportivo nel corso della sua carriera, è stato assegnato a Marino Bartoletti. La Cerimonia di premiazione, unitamente a quella legata ai vincitori del 57° Concorso Letterario e del 52° Racconto Sportivo, si svolgerà a Roma lunedì 4 dicembre, con inizio alle ore 11.30, nel Salone d'Onore del Coni al Foro Italico. (Adnkronos, 31 ottobre 2023)