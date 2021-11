La giornalista Rossella Minotti

18 Nov 2021

Premio giornalistico Rossella Minotti 2021, candidature entro il 30 novembre

Possono partecipare giornalisti under 35, professionisti pubblicisti e praticanti, iscritti al sindacato. Tre le sezioni in concorso: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa. Al vincitore di ognuna andrà un premio di mille euro.

Scadono il 30 novembre i termini per partecipare al premio giornalistico, edizione 2021, intitolato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019 a soli 56 anni. Rossella aveva sempre nel suo grande cuore i giovani: come capo cronista e poi caporedattrice de Il Giorno ha fatto crescere professionalmente tante colleghe e tanti colleghi. Perciò il premio a lei intitolato è riservato ai giovani under 35 iscritti al sindacato, anche perché Rossella Minotti era una giornalista molto impegnata nella difesa dei nostri diritti: ha fatto parte del Consiglio Nazionale Fnsi, a più riprese del Cdr del Giorno ed è stata in più mandati prima nel Collegio dei Probiviri e poi nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.



L'iniziativa è promossa dalla famiglia di Rossella con la partecipazione del sindacato dei giornalisti, Fnsi e Alg, e si rivolge a tutte le giornaliste e tutti i giornalisti d'Italia (con iscrizione nell'albo dei professionisti o dei pubblicisti o nel registro dei praticanti) purché abbiano al massimo 35 anni d'età e facciano parte di una Associazione Regionale di Stampa e di conseguenza della Fnsi.



Sono previste tre sezioni del premio giornalistico Rossella Minotti 2021: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa. La dotazione del premio è di 3.000 euro, da suddividere nelle tre sezioni: quindi andranno 1.000 euro ciascuno ai vincitori.



I partecipanti dovranno inviare i loro articoli, pubblicati o trasmessi entro il 31 ottobre 2021, come previsto dal bando del premio.



Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 novembre 2021, all'indirizzo mail: premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it oppure consegnati direttamente alla segreteria del premio, nella sede dell'Associazione Lombarda Giornalisti, in viale Monte Santo 7, Milano. Per informazioni: tel. 02/6375202 o 02/6375204.