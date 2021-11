La giornalista Rossella Minotti

25 Nov 2021

Premio giornalistico Rossella Minotti 2021, prorogato al 15 dicembre il termine per l'invio degli elaborati

Possono partecipare giornalisti under 35, professionisti pubblicisti e praticanti, iscritti al sindacato. Tre le sezioni in concorso: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa. Al vincitore di ognuna andrà un premio di mille euro.

Ci sarà tempo fino a mercoledì 15 dicembre per partecipare all'edizione 2021 del Premio giornalistico intitolato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019, e riservato alle giornaliste e ai giornalisti under 35 (quest'anno quindi con nascita nel 1986 e anni successivi) iscritti alle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi.



La proroga del bando al 15 dicembre è stata decisa dal Comitato Promotore del premio Minotti, formato da Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale Stampa italiana; Paolo Perucchini, presidente dell'Associazione Lombarda Giornalisti ed Edmondo Rho, giornalista, marito di Rossella Minotti (in rappresentanza della famiglia).



Il tema di questa edizione 2021 del premio è libero. Gli elaborati dei partecipanti sono suddivisi in tre sezioni: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa.



I singoli giornalisti possono partecipare con diversi lavori a più sezioni del premio, al massimo con un elaborato per ognuna delle tre sezioni. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 15 dicembre 2021, all'indirizzo mail premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it oppure consegnati direttamente alla segreteria del premio, nella sede dell'Associazione Lombarda Giornalisti, in viale Monte Santo 7, Milano.



Per informazioni: tel. 02-6375202 oppure 02-6375204.



Allegato di seguito il bando aggiornato del Premio giornalistico Rossella Minotti 2021.