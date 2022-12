I vincitori della scorsa edizione del premio Ussi (Foto: ussi.it)

29 Dic 2022

Premio giornalistico Ussi intitolato a Elio Trifari, elaborati entro il 10 gennaio 2023

Cinque le sezioni in concorso: "Over 40", "Under 40" (entrambe per web e carta stampata), "tv", "radio" (che il prossimo anno integrerà anche i podcast) e "fotografia". Per queste ultime tre non ci sono limiti di età. Ai vincitori di ognuna andranno 1.000 euro.

Sprint finale del premio "Lo sport e chi lo racconta" promosso dall'Ussi (Unione stampa sportiva italiana, Gruppo di specializzazione della Fnsi) e dedicato quest'anno a Elio Trifari, nota colonna della Gazzetta dello sport.



La chiusura dell'edizione 2022 è stata posticipata al 10 gennaio. Cinque le sezioni in concorso: "Over 40", "Under 40" (entrambe per siti e carta stampata), la sezione "tv", la sezione "radio" (che il prossimo anno integrerà anche i podcast) e la sezione "fotografia". Per queste ultime tre non ci sono limiti di età.



I premi constano di 1.000 euro netti per ogni sezione. Il regolamento è visibile sul sito web Ussi.it. I lavori dovranno essere inviati alla segreteria Ussi secondo le modalità indicate nel bando (qui il link diretto).



Il premio è aperto a tutti i giornalisti, non solo agli iscritti Ussi. La premiazione è prevista nel marzo 2023 a Milano. Questa edizione è dedicata a Elio Trifari.