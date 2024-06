Foto: Luca A. d Agostino / Phocus Agency 2024

17 Giu 2024

Premio 'Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia', a Sigfrido Ranucci l'ottava edizione

A consegnare il riconoscimento, domenica 16 giugno 2024, nell'ambito del decimo Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, è stato il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani.

«Successo per la decima edizione del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari che domenica 16 giugno 2024 ha concluso il suo ricco programma di appuntamenti con l'ottava edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia». Lo scrive, in una nota, la stessa associazione che organizza la kermesse.



Il riconoscimento, dedicato alla cronista maltese uccisa nel 2017, che gode dell'alto patrocinio del Parlamento Europeo, è stato consegnato a Sigfrido Ranucci, da dicembre 2016, autore e conduttore di Report su Rai 3, dal presidente della Fnsi Vittorio di Trapani. «Condivido questo riconoscimento con la redazione di Report, perché è grazie al lavoro di tutta la squadra che possiamo inseguire la nostra mission, che è quella propria del servizio pubblico», ha commentato Ranucci, ringraziando il pubblico, che gli ha tributato un lunghissimo applauso.



«Siamo arrivati alla decima edizione del Festival, un evento possibile solo grazie a persone che s'impegnano, con grande tenacia», ha detto il presidente Di Trapani. «È grazie a loro – ha aggiunto – che la manifestazione è cresciuta negli anni, diventando una grande occasione di confronto. È importante continuare a credere nel giornalismo d'inchiesta, raccontando le persone e le loro storie. In questo momento è più che mai necessario resistere, difendendo i valori che hanno animato la nostra Repubblica e la nostra Costituzione».



Oltre diecimila le presenze nell'arco delle sei giornate della manifestazione organizzata da Leali delle Notizie, con oltre 140 incontri, comprese masterclass e presentazioni editoriali, cinque spettacoli, tre mostre, due premi giornalistici, 280 ospiti di caratura nazionale e internazionale. Fra i temi al centro della kermesse: i conflitti e il lavoro degli inviati sul campo, le migrazioni, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale, i diritti civili, le condizioni carcerarie, ma anche mafia e stragi.



«Questa è stata la più bella edizione finora realizzata», è il commento di Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie. «La nostra associazione si è confermata un punto di riferimento per il mondo dell'informazione e per il nostro pubblico. Sono davvero orgoglioso che i nostri ospiti ci abbiano ringraziato per l'accoglienza e che si siano trovati bene con noi», ha proseguito.



L'edizione 2024 del Festival si è aperta con la terza edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, giornalista, vicepresidente dell'associazione Leali delle Notizie, scomparsa nell'agosto 2021, dedicato agli aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni e centrato quest'anno sul tema del rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale. Emma Corrado ha vinto nella categoria 'podcast o prodotti web', mentre Morena Pinto ha conquistato la sezione 'articolo su carta stampata'.