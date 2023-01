La giornalista Cristina Visintini (Foto: lealidellenotizie.it)

13 Gen 2023

Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, al via la seconda edizione

Il bando di concorso si aprirà il 16 gennaio 2023. I partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico sul tema del rispetto dei diritti umani nel mondo entro il 10 aprile.

È stata presentata venerdì 13 gennaio2023, nella sala del Consiglio del Palazzo Municipale di Ronchi dei Legionari, la II edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso che l'associazione culturale Leali delle Notizie ha istituito per ricordare la giornalista e vicepresidente dell'associazione scomparsa nell'agosto 2021. All'iniziativa erano presenti, fra gli altri, il consigliere regionale e presidente della commissione Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, Diego Bernardis; il sindaco di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto; il giornalista del Piccolo e componente del comitato scientifico del premio, Roberto Covaz; la vicepresidente di Leali delle Notizie, Giulia Micheluzzi.



Il premio è riservato ai giovani aspiranti giornalisti fra i 18 e i 30 anni residenti in tutto il territorio nazionale e non iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti ed è stato ideato con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'inserimento dei giovani nella professione giornalistica. Quest'anno potranno inoltre partecipare al bando anche i giornalisti pubblicisti e gli studenti delle scuole di giornalismo.



Il bando di concorso si aprirà il 16 gennaio. I partecipanti potranno inviare entro il 10 aprile un proprio prodotto giornalistico (articolo, reportage, video inchiesta) sul tema del rispetto dei diritti umani nel mondo. Tre le categorie in concorso: "articolo su carta stampata", "reportage (foto o video inchiesta)" e "podcast o prodotti web". I prodotti potranno essere inediti o già pubblicati nel corso del 2022.



I lavori verranno esaminati da un apposito comitato scientifico che quest'anno si allarga con l'aggiunta di due nuove componenti: la giornalista freelance Barbara Schiavulli e la vincitrice della scorsa edizione, Agnese Baini. Il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Degano e il giornalista Roberto Covaz si occuperanno di esaminare gli articoli su carta stampata. La giornalista Luana de Francisco del Messaggero Veneto, la portavoce di Articolo 21 FVG Fabiana Martini e la direttrice di Radio Bullets Barbara Schiavulli esamineranno i lavori di reportage. Il direttore de Il Goriziano Timothy Dissegna, la direttrice de Il Friuli Silvia De Michielis e la vincitrice della I edizione del premio Agnese Baini si concentreranno sui podcast e prodotti web.



I tre vincitori verranno premiati nella giornata di inaugurazione della IX edizione del Festival del Giornalismo, in programma a Ronchi dei Legionari dal 13 al 18 giugno, e verranno inseriti nell'ufficio stampa e comunicazione dell'associazione.



Come ha spiegato il presidente Luca Perrino, «Cristina, oltre ad essere stata un'amica sincera e il motore trainante dell'associazione, era anche una giornalista con uno sguardo attento sui giovani, una donna impegnata che ha lavorato battendosi contro il precariato dei giornalisti freelance e lottando per la difesa dei diritti dei giovani giornalisti o aspiranti tali».



PER APPROFONDIRE

Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito web di Leali delle Notizie (qui il link diretto).