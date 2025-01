La locandina del premio Morrione 2025

19 Gen 2025

Premio Morrione 2025, prorogato il termine per le iscrizioni

Per presentare le candidature c'è tempo fino alla mezzanotte di domenica 26 gennaio.

L'associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando della 14ª edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo e della 2ª edizione del Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability & Animal Welfare.



C'è tempo, dunque, sino alla mezzanotte di domenica 26 gennaio 2025 per l'invio delle candidature nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel bando reperibile al link: www.premiorobertomorrione.it/bando. Restano invariate le altre condizioni di partecipazione.



Promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell'Italia e dell'Europa, quali l'ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche.



I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti.



Due le categorie in concorso: video inchiesta e radio-podcast d'inchiesta.



Dal 2024, nell'ambito del Premio Morrione è istituito anche il Premio Riccardo Laganà – Biodiversity Sustaianability e Animal Welfare: un'apposita giuria sceglierà il progetto vincitore selezionato fra i progetti candidati al Premio Morrione a tema ambientale e animalista. Anche il progetto vincitore del Premio Laganà, video o radio-podcast, riceverà tutoraggio giornalistico, tecnico e legale assieme al contributo di 5.000 euro.



Durante le Giornate finali di premiazione, infine, verrà assegnato il Premio Libera Giovani per l'inchiesta più votata dagli studenti e dalle studentesse delle scuole della rete di Libera Piemonte.