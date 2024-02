La locandina della PRM Academy 2024

20 Feb 2024

Premio Roberto Morrione Academy 2024, prorogato al 28 febbraio il termine per le candidature

La prima edizione della scuola di formazione residenziale intensiva di giornalismo investigativo è in programma a Foggia dal 9 all'11 maggio.

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha prorogato di una settimana il bando della PRM Academy. Riservata agli under 30, la PRM Academy è una scuola di formazione residenziale intensiva di giornalismo investigativo di 3 giorni che si terrà a Foggia dal 9 all’11 maggio 2024. Il nuovo termine per partecipare al bando è fissato dunque per mercoledì 28 febbraio.



Per partecipare alla PRM Academy basta essere nati dopo il 31.12.1993 e inviare il proprio cv e un breve video di autopresentazione entro il 28 febbraio 2024 rispettando le modalità indicate su www.premiorobertomorrione.it/academy.



Tra tutte le candidature pervenute, un’apposita commissione di valutazione selezionerà i 22 giovani che costituiranno la classe dell’Academy. Di questi, almeno cinque, saranno selezionati tra i candidati con residenza nella Regione Puglia.



L’Academy è promossa da associazione Amici di Roberto Morrione, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consulta per la legalità della Provincia di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia.



Saranno coinvolti in questa prima edizione 15 giornaliste e giornalisti investigativi: Laura Silvia Battaglia, professionista freelance e documentarista, Sacha Biazzo della redazione d’inchiesta di Fanpage.it, Francesco Cavalli, documentarista e segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Sabrina Giannini di Indovina chi viene a cena? Rai 3, Domenico Iannacone, autore e regista, Stefano Lamorgese di Report Rai 3, Raffaella Pusceddu di Presa Diretta e Il Fattore Umano Rai 3, Giovanni Tizian del quotidiano Domani, Giovanni Culmone, Marina De Ghantuz Cubbe, Ludovico Tallarita, vincitori del Premio Morrione con l’inchiesta “L’Ordine naturale delle cose”, Alessandro di Nunzio e Diego Gandolfo, vincitori del Premio Morrione con l’inchiesta ”Fondi Rubati all’Agricoltura”, Lorenzo Pirovano, Giovanni Sacchi vincitori con l’inchiesta “Welcome to your GIG”.