Un momento della cerimonia di premiazione (Foto: Facebook @PremioRobertoMorrione) Un momento della cerimonia di premiazione (Foto: Facebook @PremioRobertoMorrione)

28 Ott 2024

Premio Roberto Morrione, l'inchiesta radio-podcast 'Oltre' di Beatrice Petrella vince la XIII edizione

Al centro dell'investigazione sotto copertura in tre puntate della giovane giornalista c'è la comunità incel, i celibi involontari che odiano le donne.

L’inchiesta ‘Oltre’ vince la tredicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai. L’inchiesta, realizzata da Beatrice Petrella con il supporto della tutor Michela Mancini di Radio 1 Rai, investiga la comunità incel, i celibi involontari che odiano le donne. In tre puntate, il podcast racconta il viaggio sotto copertura dell’autrice in un mondo dove la violenza online sta uscendo dal web, per diventare sempre più reale. L’esito del concorso è stato reso noto a Torino nel corso della serata conclusiva delle Giornate del Premio Morrione, sabato 26 ottobre 2024.



Il Premio Riccardo Laganà Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare, alla sua prima edizione, è stato assegnato a Caterina Tarquini e Francesca Sapio, autrici di ‘Esotici Fuori Luogo’ inchiesta video sul commercio di animali esotici, tutor Sabrina Giannini di Indovina chi viene a cena Rai 3 e Sara Segatori del TG3.



L’inchiesta ‘La giostra’ di Iacopo Valori sulle donazioni problematiche ricevute dal partito europeo ECR, che dal 2020 è guidato da Giorgia Meloni, tutor Giulia Bosetti, giornalista di inchiesta Rai, vince il Premio Libera Giovani assegnato dai 200 studenti del Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Torino in collaborazione con Libera Piemonte.



Le altre inchieste finaliste del Premio Morrione, realizzato in collaborazione con la Rai, sono: l’inchiesta video ‘Ombre sul mare’ di Antonia Ferri e Arianna Egle Ventre sul silenzio e sul malessere psicologico vissuto dalla Guardia Costiera Italiana, tutor Luigi Scarano di Fanpage.it; l’inchiesta video ‘Tracciamenti di Edoardo Anziano, Francesca Cicculli e Roberta Lancellotti su come le piattaforme di psicologia online monitorano i propri utenti per finalità di marketing, persino durante la terapia, tutor Goffredo De Pascale di Report Rai 3.



Tutti i finalisti sono stati supportati anche dal tutor legale avv. Giulio Vasaturo, dal tutor audio video Francesco Cavalli e dal tutor musicale Pietro Ferri.



Il Premio Baffo Rosso 2024 è stato assegnato al giornalista e scrittore Ezio Mauro, mentre il collettivo Cesura ha ricevuto il riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione.



Le inchieste andranno in onda su Rainews24, nella rubrica investigativa Spotlight della allnews, Radio 1 e Rai Play Sound nelle prossime settimane. Le inchieste verranno presentate a Roma martedì 29 ottobre al Festival Eurovisioni alla presenza degli autori e tutor.