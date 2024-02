La giornalista Rossella Minotti

28 Feb 2024

Premio Rossella Minotti 2023, ecco i vincitori

Sono Daniele Bellocchio per la carta stampata, Viola Serena Stefanello per il web scritto e Gabriele D'Angelo per il video web, radio e tv. La premiazione il 14 marzo a Milano. Assegnate anche sei menzioni speciali.

Sono stati assegnati i riconoscimenti del Premio giornalistico Rossella Minotti 2023. Fra i 59 elaborati presentati - record di partecipazione - la giuria ha premiato quelli dei giovani giornalisti Daniele Bellocchio (carta stampata), Viola Serena Stefanello (web scritto) e Gabriele D'Angelo (video web, radio e tv).



Il concorso, giunto alla quarta edizione, è organizzato e finanziato dal sindacato dei giornalisti (Alg e Fnsi) e dalla famiglia della collega prematuramente scomparsa nel 2019. Il Premio Minotti, riservato a colleghe e colleghi fino a 35 anni d'età) ha inoltre avuto quest'anno il patrocinio economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e il gratuito patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nonché dell'associazione Alumni Awt, che raggruppa gli ex allievi della prima scuola di giornalismo italiana, nata a Milano e che fu frequentata anche da Rossella Minotti.



I tre vincitori riceveranno un premio da 1.500 euro ciascuno. La cerimonia di premiazione sarà pubblica e si terrà giovedì 14 marzo, alle 15, nella sala Walter Tobagi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, in viale Monte Santo 7 a Milano.



La giuria del Premio giornalistico Rossella Minotti 2023 è stata composta da Domenico Affinito (segretario aggiunto vicario della Federazione nazionale Stampa italiana, in rappresentanza della Fnsi), Angelo Baiguini (vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in rappresentanza del Cnog), Sandro Neri (responsabile QN Economia, già direttore del Giorno), Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera), Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della famiglia, presidente della giuria), Daniela Stigliano (consigliera e responsabile comunicazione dell'Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell'Alg).



La giuria ha anche deciso, all'unanimità, di dare un riconoscimento, oltre ai tre vincitori, ad altri sei partecipanti, giovani colleghe e colleghi cui vanno queste Menzioni speciali:



a Edoardo Anziano, «per la capacità di giornalismo investigativo sulla chiusura di una fabbrica, sottolineando il ruolo del sindacato»;



a Nicola Baroni, «per l'originalità del tema scelto e ben sviluppato nell'articolo su una storica comunità di anarchici in Svizzera;



ad Alice Facchini, «per l'argomento socialmente rilevante, le donne vittime di violenza, e per l'incisività della scrittura;



a Francesco Ferasin, «per la qualità della scrittura e per l'originalità dell'articolo, che racconta la storia della prima giornalista d'Italia»;



a Cristiana Mastronicola, «per la scelta di denunciare i soprusi in una comunità d'accoglienza e per la capacità di approfondire l'argomento in prima persona»;



a Valentina Panetta, «per il modo brillante e originale con cui ha raccontato il tema dei giovani italiani alla ricerca di una nuova vita in Australia».