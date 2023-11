Il logo del premio dedicato a Tina Merlin

24 Nov 2023

Primo premio Fnsi 'Dove è Tina Merlin oggi?', 74 le inchieste candidate

In totale hanno partecipato al concorso 50 giornaliste e 32 giornalisti con una età compresa fra i 25 e i 70 anni. La cerimonia di consegna il 16 dicembre 2023 a Longarone.

Sono 74 i servizi candidati alla prima edizione del premio Fnsi per il giornalismo d'inchiesta territoriale 'Dove è Tina Merlin oggi?' riservato alle croniste e ai cronisti impegnati sul fronte dei diritti sociali e delle tutele del lavoro, della denuncia delle diseguaglianze e del rispetto dell'ambiente.



Cinque delle inchieste sono frutto di un lavoro collettivo, tanto da far salire a 82 il totale dei giornalisti coinvolti: 50 colleghe e 32 colleghi, con un'età compresa fra 25 e i 70 anni.



Variegati anche i format presentati: oltre 30 le inchieste pubblicate su testate cartacee e altrettante quelle realizzate per il web o sotto forma di podcast. Una dozzina i servizi andati in onda su radio e tv.



Promosso dalla Federazione nazionale della Stampa italiana con il Comune di Longarone, la Fondazione Vajont, il Comune di Borgo Valbelluna, la Provincia di Belluno e la collaborazione dell'associazione culturale Tina Merlin, il premio intende valorizzare l'informazione locale, l'attività sovente silenziosa e non riconosciuta di chi lavora nelle redazioni di provincia dove spesso nascono le grandi inchieste.



Compongono la giuria del premio: Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi (presidente); Monica Andolfatto, giunta Fnsi e segretaria del Sindacato giornalisti Veneto; Carlo Bartoli, presidente Cnog; Toni Sirena, giornalista figlio di Tina Merlin; Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della Fondazione Vajont; Laura Nota, docente Università di Padova direttrice del corso di Alta Formazione di Fnsi e UniPd; Roberto Reale, giornalista studioso dei media; Adriana Lotto, presidente Associazione culturale Tina Merlin; Mariangela Gritta Grainer, portavoce del coordinamento #NoiNonArchiviamo.



Nei prossimi giorni, valutate le inchieste candidate, verrà decretato il vincitore o la vincitrice di questa prima edizione, cui andrà il premio in palio di 5mila euro. La cerimonia di consegna è in programma il 16 dicembre 2023 a Longarone (Belluno) e sarà l'evento conclusivo delle celebrazioni per il 60° dalla tragedia del Vajont.