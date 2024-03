La manifestazione al Circo Massimo (Foto: @libera_annclm via X)

21 Mar 2024

Roma, in tantissimi al corteo di Libera contro le mafie. Presenti i vertici della Fnsi

Don Ciotti: «Due parole ci hanno accompagnato in questi 29 anni: memoria e impegno. Perché non c'è memoria vera se non c'è un impegno nella continuità, nella condivisione, nella corresponsabilità».

Si è conclusa dopo quattro ore dalla partenza del corteo la manifestazione organizzata da Libera a Roma per la 29esima giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie a cui hanno partecipato moltissime persone tra familiari delle vittime di mafia, studentesse e studenti di elementari, medie, liceo e università, sindaci, leader politici, sindacati, sacerdoti.



Sul palco al Circo Massimo, prima dell'intervento conclusivo di don Ciotti, sono stati letti i nomi delle oltre mille persone innocenti uccise dalle mafie.



«Due parole ci hanno accompagnato in questi 29 anni: memoria e impegno. Perché non c'è memoria vera se non c'è un impegno nella continuità, nella condivisione, nella corresponsabilità. Dobbiamo raccogliere e custodire le memorie dei vostri cari, sentirli qui dentro, sentire rinascere quelle memorie finite nell'oblio e trasformarle in pungolo, responsabilità», ha detto Don Ciotti all'inizio del suo intervento preceduto da un minuto di silenzio.