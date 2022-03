La locandina dell'evento (particolare – foto: @UcsiSocial)

15 Mar 2022

'Ucraina: comunicare guerra e speranza', il 18 marzo evento online dell'Ucsi

Diretta dalle 19 sul canale Youtube dell'Unione cattolica Stampa italiana. Dopo l'introduzione del presidente Vincenzo Varagona, spazio alle testimonianze, fra gli altri, di Carlo Bartoli, presidente Cnog; Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi; Daniele Macheda, segretario Usigrai.

'Ucraina: comunicare guerra e speranza' è il titolo dell'evento online organizzato per venerdì 18 marzo 2022, alle 19, dall'Ucsi (Unione cattolica della Stampa italiana), in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Usigrai.



Dopo l'introduzione del presidente Ucsi, Vincenzo Varagona, spazio alle testimonianze di Carlo Bartoli (presidente Cnog), Giuseppe Giulietti (presidente Fnsi), Daniele Macheda (segretario Usigrai).



Moderati dal giornalista Antonello Riccelli, si confronteranno sul tema monsignor Gian Carlo Perego, presidente di Migrantes; Assunta Cordo di Constructive Network; Gabriele Cruciata di Slow Journalism; don Jurj Carlo Blazejewski, caporedattore del periodico ucraino Skynia; don Marius Krawiecz, sacerdote paolino e Leopoli e giornalista.



L'incontro verrà trasmesso in streaming sul canale Youtube e sulle pagine social dell'Ucsi.