La locandina del corso di formazione

23 Mag 2025

Lumsa, il 27 maggio corso di formazione sul messaggio di Papa Francesco a giornalisti e comunicatori

Fra i relatori anche la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro sabato 24 maggio 2025. Ai partecipanti 5 crediti deontologici.

'Papa Francesco: Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori. Analisi del contenuto del messaggio del Papa a giornalisti e comunicatori'. Questo il titolo del corso di formazione in programma a Roma, nella sala Giubileo dell'Università Lumsa, martedì 27 maggio 2025, dalle 9.30 alle 12.30. L'incontro è promosso da Ordine dei giornalisti del Lazio, Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) del Lazio e Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in collaborazione con Università Lumsa, Associazione Comunicazione e cultura Paoline Odv, Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) del Lazio e Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Lazio.



Nel corso del seminario saranno approfonditi i contenuti proposti da Papa Bergoglio nel Messaggio 'Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori' per la LIX Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali, reso noto il 24 gennaio 2025 nella memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori.



«Un corso che approfondisce anche la deontologia professionale delle giornaliste e dei giornalisti», anticipano gli organizzatori, che pongono l'accento, fra l'altro, sul «forte allarme lanciato dal Pontefice sull'impatto dei sistemi digitali sulla nostra percezione della realtà» e sul «preoccupante fenomeno» della «dispersione programmata dell'attenzione, causata da tecnologie che profilano le persone secondo logiche di mercato, compromettendo la capacità di comprendere e relazionarsi con gli altri».



Temi ripresi anche da Papa Leone XIV che, nell'udienza ai rappresentanti dei media presenti a Roma per il Conclave, il 12 maggio 2025, ha sottolineato: «Ripeto a voi oggi l'invito fatto da Papa Francesco nel suo ultimo messaggio per la prossima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall'aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra».



Nell'ambito del corso di formazione si svolgerà poi la cerimonia del Premio Paoline 2025 che verrà consegnato a Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede.



Previsti i saluti iniziali di Francesco Bonini, Rettore dell'Università Lumsa; Guido D'Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio; don Stefano Cascio, vice direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma e consulente ecclesiastico dell'Ucsi Lazio; don Paolo Padrini, direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Tortona e consigliere dell'Associazione WebCattolici Italiani (WeCa).



A seguire le relazioni di Andrea Tornielli, direttore della Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale Stampa italiana; Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.



Quindi la consegna del premio a Ruffini e il dialogo con gli studenti dell'Università Lumsa.



Nella seconda parte della mattinata sono in programma le relazioni di suor Rose Pacatte, fsp, dottoressa in Pastorale e Comunicazione; Roberta Feliziani, componente del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio; Sergio Talamo, direttore comunicazione di Formez; Paolo Valente, vicedirettore della Caritas italiana.



Moderano Fabio Bolzetta, presidente dell'Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) e Maurizio Di Schino, presidente dell'Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) del Lazio.



Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro sabato 24 maggio. Ai partecipanti 5 crediti deontologici.