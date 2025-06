La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)

03 Giu 2025

'La previdenza dei giornalisti', il 19 giugno corso di formazione Ungp in Fnsi

L'incontro è organizzato in collaborazione con Inps, Inpgi, Casagit, Fondo Pensione Complementare, Ordine nazionale e Odg Lazio. Appuntamento dalle 10 in sala Tobagi. Iscrizioni entro il 16 giugno 2025.

L'Unione nazionale giornalisti pensionati, organismo sindacale di base della Fnsi, organizza per giovedì 19 giugno 2025, d'intesa con l'Istituto nazionale di previdenza sociale e l'Inpgi, un corso di formazione per giornalisti sulla previdenza della categoria dopo il passaggio della gestione principale dell'Istituto di previdenza della categoria all'Inps.



Il corso si svolgerà nella sede della Fnsi in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma, a partire dalle ore 10. Gli iscritti al corso potranno partecipare in presenza oppure online e potranno acquisire 3 crediti formativi professionali riconosciuti dall'Ordine dei giornalisti. Ci si potrà iscrivere tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it.



Dopo i saluti dei rappresentanti dell'Ungp, sono previsti gli interventi della professoressa Elsa Fornero, già ministra del lavoro, della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, del direttore centrale pensioni dell'Inps Vito La Monica, del presidente dell'Inpgi Roberto Ginex, del direttore centrale della comunicazione Inps Diego De Felice, del dirigente area comunicazione Inps Salvatore Santangelo.



Inoltre interverranno la presidente del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani Alessia Marani, la segretaria del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Paola Spadari, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo, il presidente della Casagit Gianfranco Giuliani.



Previsto anche l'intervento dei ricercatori dell'Università La Sapienza autori di uno studio sulla previdenza dei giornalisti. Il corso sarà coordinato dalla vicepresidente vicaria dell'Ungp Patrizia Disnan. È stato invitato il presidente dell'Inps Gabriele Fava. (Da: ungp.it)