Un momento della riunione del Consiglio nazionale Ungp

07 Giu 2024

Ungp, il Consiglio nazionale approva i bilanci consuntivo e preventivo

L’assemblea dell’Unione giornalisti pensionati ha condiviso le linee guida del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti italiani proposte al Consiglio nazionale Fnsi e alla commissione contratto dalla segretaria generale Alessandra Costante.

Il Consiglio nazionale dell’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati Ungp-Fnsi, riunito venerdì 7 giugno 2024 nella sede della Fnsi a Roma, ha approvato all’unanimità i bilanci consuntivo 2023 e preventivo 2024 al termine di un ampio dibattito.



Il Consiglio nazionale dell’Ungp ha condiviso le linee guida del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti italiani proposte al Consiglio Nazionale Fnsi e alla commissione contratto dalla segretaria generale Alessandra Costante.



I giornalisti pensionati ritengono fondamentale la ripresa delle trattative dopo dieci anni dall’ultima rinnovazione contrattuale. In particolare, sostengono l’esigenza di un adeguato recupero salariale alla categoria, della stabilizzazione del lavoro autonomo giornalistico e del mantenimento degli impegni degli editori per quanto riguarda l’indennità cosiddetta ex fissa. In questo ambito l’Unione si impegna a sostenere i rappresentanti giornalisti nelle commissioni di lavoro Fnsi-Fieg che sono state costituite. L’Unione dei giornalisti pensionati proseguirà inoltre le iniziative per un confronto costruttivo con l’Agenzia delle Entrate e con l’Inps per quanto riguarda le problematiche fiscali e previdenziali della categoria.



L’Ungp è impegnata, insieme ai gruppi regionali, a sostenere tutte le iniziative della Federazione della Stampa e delle Associazioni Regionali che consentano di consolidare il consenso al Sindacato unico e unitario della categoria, anche attraverso un aumento delle iscrizioni di colleghe e colleghi attivi e pensionati.



L’Ungp-Fnsi esprime soddisfazione per l’esito delle elezioni per gli organismi dell’Inpgi, gestione lavoro autonomo, che ha dimostrato la volontà della categoria di restare unita nei confronti di chi ha cercato e cerca di dividerla.



Una unità ancora più importante nel momento in cui si va manifestando un sempre più aggressivo attacco dei poteri al diritto-dovere di informare e alla stessa autonomia della professione giornalistica.



Il Consiglio nazionale Ungp ha ascoltato con molto interesse una relazione del presidente della Cassa sanitaria Casagit, Gianfranco Giuliani, sulle prospettive e le iniziative di rafforzamento della Cassa stessa. L’Ungp apprezza l’impegno di Giuliani e di tutta la Casagit in favore della salute dei giornalisti e apprezza lo spirito di una possibile riforma della contribuzione e delle prestazioni secondo le linee indicate dal presidente Giuliani e che confermeranno i capisaldi dei piani di assistenza della Cassa.



Il Consiglio nazionale ha approvato la proposta della vice presidente Disnan, di realizzare entro la fine dell’anno un secondo corso di formazione sui temi dell’invecchiamento, della salute e della prevenzione con il supporto dei gruppi regionali dei pensionati e della stessa Casagit.



Per quanto riguarda i bilanci dell’Ungp, è stata rilevata l’esigenza di affrontare con urgenza i problemi finanziari che si pongono all’Unione dei Pensionati nell’ambito delle difficoltà economiche che vive l’intero sistema di rappresentanza dei giornalisti.



Il Consiglio nazionale ha dato mandato al Presidente di esaminare le diverse problematiche che si pongono insieme alla segreteria della Federazione Nazionale della stampa.



Il Consiglio nazionale ha ricordato con un minuto di silenzio la scomparsa dei consiglieri Marco Gardenghi e Mauro Lando che hanno contribuito con la loro azione al rafforzamento del Sindacato dei giornalisti.