Una riunione dell'Ungp in sala Walter Tobagi della Fnsi

25 Set 2023

Giornalisti pensionati, ecco come iscriversi all'Ungp

Le precisazioni del presidente dell'Unione, Paolo Serventi Longhi, a seguito delle richieste di chiarimenti di alcune colleghe e colleghi.

Anche dopo li passaggio dalla gestione principale dell'Inpgi all'Inps, le giornaliste e i giornalisti pensionati possono iscriversi all'Ungp e quindi anche ai gruppi regionali dei pensionati al momento di sottoscrivere la delega di iscrizione al sindacato presso le Associazioni regionali di Stampa. Lo ricorda il presidente dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, Paolo Serventi Longhi, a seguito delle richieste di alcune colleghe e colleghi su come fare per iscriversi all'Unione.



Al momento dell'iscrizione al sindacato, prosegue Serventi Longhi, «si invitano comunque i colleghi e le colleghe a precisare di voler aderire anche all'Unione nazionale giornalisti pensionati. In questo modo, risulteranno iscritti all'Ungp e ai suoi gruppi regionali, il tutto senza ulteriori costi e senza alcuna integrazione contributiva rispetto alla quota di adesione all'Associazione regionale di Stampa e quindi alle Fnsi».