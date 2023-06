Aser, Marco Gardenghi nuovo presidente del Gruppo giornalisti pensionati

14 Giu 2023

Ex giornalista del Resto del Carlino, 69 anni, è stato presidente dell'Assostampa regionale e componente della Giunta esecutiva Fnsi. Vicepresidente è stata eletta Maria Luigia Casalengo. Giorgio Tonelli segretario.

Marco Gardenghi, 69 anni, è il nuovo presidente del Gruppo giornalisti pensionati dell'Emilia-Romagna. Il collega, pensionato de il Resto del Carlino e già presidente dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna e componente della Giunta esecutiva della Fnsi, è stato eletto dal nuovo direttivo regionale dell'Ungp insediatosi dopo le recenti elezioni.



Nel corso della riunione è stata eletta vicepresidente Maria Luigia Casalengo, 70 anni, pensionata ufficio stampa Confcommercio Bologna, mentre Giorgio Tonelli, 66 anni, pensionato Rai, è stato eletto segretario.



Il direttivo regionale del ha esaminato i numerosi problemi della categoria e in particolare i numerosi nodi ancora irrisolti dopo la confluenza dell'Inpgi nell'Inps che riguardano in particolare i giornalisti pensionati.



«Il direttivo – spiega una nota pubblicata anche sul sito web dell'Assostampa emiliano-romagnola – è a disposizione delle colleghe e dei colleghi per eventuali chiarimenti delle singole problematiche. Domande e richieste di incontro possono essere indirizzate alla segreteria dell'Aser».