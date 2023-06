Un momento della riunione del Consiglio nazionale Ungp

28 Giu 2023

Ungp, il Consiglio nazionale approva all'unanimità i bilanci

Ok anche alla relazione e alle conclusioni del presidente Paolo Serventi Longhi. Soddisfazione per la disponibilità della segretaria generale Fnsi Alessandra Costante ad un incontro con i vertici dell'Unione.

Il Consiglio nazionale dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, riunito in presenza e da remoto, mercoledì 28 giugno 2023, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo per il 2022 e il bilancio preventivo per il 2023 e le relazioni del collegio dei sindaci e del tesoriere.



Il Consiglio nazionale ha espresso preoccupazione per le difficoltà di un bilancio che risente inevitabilmente dei tagli imposti dalle conseguenze del passaggio dall'Inpgi all'Inps della gestione principale dei giornalisti dipendenti.



Il Consiglio nazionale ha approvato la relazione e le conclusioni del presidente Paolo Serventi Longhi ed ha espresso grande soddisfazione per la disponibilità manifestata dalla segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante ad un incontro con i vertici Ungp per esaminare i problemi finanziari e le conseguenze delle difficoltà sulle prospettive di rilancio del sindacato dei pensionati.



Anche in relazione alla necessità di ampliare la base contributiva dei pensionati. Infatti su oltre 9.000 giornalisti pensionati, solo un terzo sono iscritti all'Ungp, e quindi alla Federazione della Stampa. Il Consiglio nazionale ha anche sottolineato l'esigenza di unificare il sistema contributivo dei giornalisti pensionati all'Unione, ai gruppi regionali, alla Fnsi e alle Associazioni regionali di Stampa.



Ai lavori dei Consiglio nazionale è intervenuto anche il presidente della Casagit Salute, Gianfranco Giuliani, il quale ha informato il massimo organismo dell'Unione dei giornalisti pensionati circa le prossime iniziative relative all'assistenza sanitaria delle giornaliste e dei giornalisti più anziani. Anche qui con l'obiettivo di aumentare il numero degli iscritti.



Il Consiglio nazionale ha anche espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e dalla segretaria Paola Spadari ad esaminare congiuntamente le possibili iniziative di formazione professionale alle quali possono contribuire i giornalisti pensionati.