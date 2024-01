Un momento della cerimonia di consegna dell’edizione dello scorso anno del premio

26 Gen 2024

‘Ufficio Stampa di Eccellenza’, il 29 gennaio il Gus Lombardia consegna i premi a Milano

L’ evento è patrocinato da Fnsi e Alg. Quest’anno riceveranno il riconoscimento Claudio Del Bianco, Tiziano Mauri, Federico Pizzi e Alessia Testori.

Avrà luogo il 29 gennaio 2024 a Milano la consegna dei premi ‘Ufficio Stampa di Eccellenza’, assegnati ogni anno dal Gus (Giornalisti Uffici Stampa) Lombardia. L’ evento è patrocinato da Fnsi e Alg. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala Walter Tobagi presso la sede dell’Associazione Lombarda Giornalisti (viale Monte Santo 7, Milano) con inizio alle 16:30.



I premiati di questa edizione sono Claudio Del Bianco (Sea – Aeroporti di Milano), Tiziano Mauri (Lega Nazionale Professionisti Serie A), Federico Pizzi (Veneranda Fabbrica del Duomo) e Alessia Testori (Testori Comunicazione). Nell’occasione sarà inoltre riservata una Menzione Speciale al Comando dei Vigili del Fuoco Milano.



«Competenza, utilizzo sagace delle nuove tecnologie e la capacità di unire la professionalità giornalistica con l’attenzione agli interessi delle organizzazioni - spiega Assunta Currà, presidente del GUS Lombardia e nazionale - sono i criteri che hanno determinato, anche quest’anno, il conferimento del nostro premio assegnato a giornalisti che operano nell'ambito di uffici stampa pubblici e privati come dipendenti, consulenti, o anche nell'ambito di agenzie esterne».



Presenzieranno in qualità di relatori Matteo Naccari (delegato della giunta della Federazione nazionale della Stampa italiana per il Gus), Paolo Perucchini (Presidente Associazione Lombarda dei Giornalisti) e Riccardo Sorrentino (Presidente Ordine dei giornalisti della Lombardia). L’incontro sarà moderato da Vincenzo Di Vincenzo (responsabile sede Ansa Lombardia).