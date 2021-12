La giornalista Rossella Minotti

09 Dic 2021

Ultimi giorni per partecipare al Premio Rossella Minotti 2021 dedicato a giornalisti under 35 iscritti al sindacato

Il termine per l'invio degli elaborati scade mercoledì 15 dicembre. Tre le sezioni in concorso: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa. Al vincitore di ognuna andrà un premio di mille euro.

Scade mercoledì prossimo, 15 dicembre 2021, il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio giornalistico intitolato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019. Il Premio, promosso su iniziativa della famiglia di Rossella con Fnsi e Alg, è riservato alle giornaliste e ai giornalisti under 35 (quest'quindi con nascita nel 1986 e anni successivi) con iscrizione alle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi.



La partecipazione è gratuita, il regolamento si può leggere a questo link. Il tema dell'edizione 2021 del Premio è libero. Gli elaborati dei partecipanti sono suddivisi in tre sezioni: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa.



I singoli partecipanti possono candidarsi con diversi lavori a più sezioni del Premio, al massimo con un elaborato per ognuna delle tre diverse sezioni. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 15 dicembre 2021, all'indirizzo mail: premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it oppure consegnati direttamente alla segreteria del Premio, nella sede dell'Associazione Lombarda Giornalisti, in viale Monte Santo 7, Milano.



Per informazioni: tel. 02-6375202 oppure 02-6375204.