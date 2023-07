Il giornalista Paolo Borrometi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

25 Lug 2023

Un «disegno criminoso» per diffamare Paolo Borrometi, il 26 luglio conferenza stampa in Fnsi

Appuntamento alle 11 in sala Tobagi. Con il collega e il suo avvocato partecipano la segretaria generale Alessandra Costante e il presidente Vittorio di Trapani, Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21.

La procura di Siracusa ha emesso un decreto di citazione a giudizio per l'ex deputato della Regione Siciliana Giuseppe Gennuso, due giornalisti e una donna. L'accusa nei loro confronti è di aver ordito un «disegno criminoso» per diffamare Paolo Borrometi, autore di inchieste sulla criminalità organizzata, consigliere nazionale della Fnsi, presidente dell'associazione Articolo 21 e condirettore dell'agenzia Agi.



Per illustrare i dettagli della vicenda, la Federazione nazionale della Stampa italiana organizza per domani, mercoledì 26 luglio 2023, alle 11, nella sede di corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma, un conferenza stampa alla quale partecipano, insieme con Borrometi, il suo avvocato Fabio Repici, Alessandra Costante e Vittorio di Trapani, segretaria generale e presidente della Fnsi, Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21.



Paolo Borrometi è ad oggi parte offesa in 56 processi per minacce, violenza privata e diffamazione. 36 persone sono già state condannate per vari reati ai suoi danni.