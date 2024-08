Claudio Cerasa (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Ago 2024

A Claudio Cerasa il premio per ricordare Ariodante Picuti

Il riconoscimento verrà consegnato a Foligno il 4 settembre 2024.

Claudio Cerasa, 42 anni, direttore del quotidiano 'Il Foglio', «riceverà a Foligno il 4 settembre (ore 18, Palazzo Candiotti) il premio giornalistico nazionale "Dodici giornali sottobraccio alla memoria dell'avvocato Ariodante Picuti"». Lo rende noto l’agenzia Ansa martedì 6 agosto 2024.



«Con Cerasa siamo giunti alla quinta edizione del premio istituito nell'ambito degli eventi della Giostra della Quintana di Foligno – afferma il presidente della giuria del premio, il giornalista Roberto Conticelli - e riteniamo di aver dato vita a una manifestazione ormai riconosciuta tra le più importanti dell'ambiente giornalistico italiano. Il nome di Cerasa segue quelli di Antonio Lubrano, Agnese Pini, Alessio Falconio, Ruben Della Rocca e Maurizio Molinari, a conferma di un livello qualitativo dei premiati particolarmente elevato e del tutto in linea con l'interesse che l'avvocato Picuti aveva per la professione giornalistica e per i suoi esponenti, con i quali era solito intrattenere rapporti e scambi non di rado polemici ma sempre costruttivi e comunque improntati a genuino affetto».