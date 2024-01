La consegna del premio Rotta Balcanica (Foto: Premio Luchetta via Facebook)

29 Gen 2024

A Trieste le giornate del Premio Luchetta 2024: tra 'Rotta Balcanica' e i 30 anni della strage di Mostar

Dibattiti, proiezioni, incontri con i professionisti dell'informazione, fra cui anche il panel 'Andare, vedere, raccontare e tornare', dedicato a come è cambiata la sicurezza degli inviati, introdotto e moderato dal presidente Fnsi, Vittorio di Trapani.

Due giornate dense di appuntamenti a Trieste, sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024, dedicate alla prima edizione del premio Rotta Balcanica e al ricordo della strage di Mostar, nel trentesimo anniversario della morte di Marco Luchetta, Alessandro Sasa Ota e Dario D'Angelo, i tre giornalisti della sede Rai di Trieste uccisi da una granata mentre giravano le riprese per un servizio sui bambini senza nome. A caratterizzare le Giornate del premio Luchetta, organizzate dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, sono stati dibattiti, incontri, proiezioni e panel con i professionisti dell'informazione.



E poi la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del premio Rotta Balcanica: Linda Caglioni, giornalista freelance che per Altreconomia ha raccolto la testimonianza di Noureddine, padre marocchino che ha perso il figlio Yasser sulla Rotta balcanica nel maggio del 2020 (sezione Stampa) e Giulia Bosetti ed Eleonora Tundo di Presadiretta, Rai 3 (per la sezione Immagini), che con il viaggio-inchiesta al confine tra Bosnia e Croazia hanno documentato come funzionano le tecnologie per il controllo delle frontiere finanziate dall'Unione Europea e qual è il loro impatto sulle vite dei migranti in fuga.



Fra gli appuntamenti in cartellone anche la consegna del premio della Fondazione Luchetta assegnato al regista Andrea Segre; l'inaugurazione della mostra 'Vite abbandonate. Immagini dal Silos'; la proiezione del docufilm 'Mostar: trent'anni e oltre' realizzato dalla sede Rai del Friuli Venezia Giulia.



E ancora, il panel 'Andare, vedere, raccontare e tornare' dedicato a come è cambiata la sicurezza degli inviati, con la partecipazione, fra gli altri, di Azzurra Meringolo, Nello Scavo, Barbara Schiavulli, moderato dal presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.