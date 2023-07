Il presidente Agcom, Giacomo Lasorella (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

25 Lug 2023

Agcom: «Ascolti tv ancora in calo nel primo trimestre 2023»

La flessione rilevata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è del 5,8%. La vendita delle copie cartacee dei quotidiani accusa una diminuzione del 9,5%.

Gli ascolti tv medi giornalieri del primo trimestre del 2023 mostrano, rispetto al corrispondente periodo del 2022, una flessione del 5,8% (da 9,61 a 9,06 milioni) nel giorno medio; un simile andamento (-5,5%) si registra anche per la fascia oraria del prime time (da 22,23 a 21,02 milioni di spettatori). A rilevarlo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'Osservatorio sulle Comunicazioni pubblicato il 25 luglio 2023.



L'Agcom segnala, ampliando l'arco temporale dell'analisi, come gli ascolti del 2023 si siano ridotti di 2,73 milioni (-11,5%) nel prime time e di 1,00 milioni (-9,9%) nel giorno medio rispetto al corrispondente valore del primo trimestre 2019, a testimonianza del crescente gradimento da parte del pubblico dell'offerta in streaming di contenuti video. Nei primi tre mesi dell'anno, nel giorno medio la Rai guida la classifica con 3,55 milioni di telespettatori (39,2% di share) seguita da Mediaset con 3,40 milioni (37,5%), mentre maggiormente distanziati risultano Discovery (690 mila), Comcast/Sky (630 mila) e Cairo Communication/La7 (340 mila).



Nell'editoria quotidiana, l'Agcom conferma l'andamento negativo già colto nei precedenti Osservatori. Nel primo trimestre 2023, in media, giornalmente sono state vendute 1,45 milioni di copie, in flessione del 9,5% rispetto al primo trimestre del 2022 e del 32,5% rispetto al primo trimestre del 2019. I quotidiani venduti in formato digitale non hanno registrato variazioni di particolare rilievo (nel trimestre oscillano intorno ad una media di 210 mila copie giornaliere), e risultano in crescita (+13,4%) rispetto al corrispondente valore del 2019, quando le copie erano pari a circa 180 mila unità giornaliere.



