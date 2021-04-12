Agcom avvia il nuovo osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre

09 Ott 2025

Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre

L’iniziativa, in collaborazione con la Fondazione Murialdi, è giunta alla quarta edizione e si svilupperà in un’indagine sulla professione giornalistica in Italia nel nuovo ecosistema digitale a partire da un questionario online rivolto ai cronisti.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), in collaborazione con la Fondazione Murialdi, ha avviato la nuova edizione dell’Osservatorio sul Giornalismo, un’indagine sulla professione giornalistica in Italia nel nuovo ecosistema digitale.



Il Rapporto sarà elaborato a partire da un questionario online rivolto a giornalisti disponibile a questo link e sul sito web dell’Autorità.



Il questionario, in forma anonima, approfondisce i principali aspetti dell’evoluzione della professione: l’accesso alle fonti, l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di dispositivi e strumenti digitali, fino ai nuovi format e alle frontiere del data journalism e dell’intelligenza artificiale generativa. Un focus particolare è dedicato al tema delle minacce, delle intimidazioni e delle ritorsioni che possono limitare e condizionare la libertà di informazione.



Il questionario è rivolto a tutti i giornalisti, pubblicisti e professionisti, e prevede un percorso specifico per coloro che svolgono attività di comunicazione e ufficio stampa in enti pubblici o privati.



L’iniziativa dell’Osservatorio sul giornalismo, giunto alla quarta edizione, sarà presentata martedì 21 ottobre 2025, alle 11, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, in via delle Botteghe Oscure 54, a Roma. È prevista la partecipazione di Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Giacomo Lasorella (presidente Agcom), Carlo Bartoli (presidente del Cnog), Giampiero Spirito (presidente della fondazione Murialdi), Gianfranco Giuliani (presidente Casagit) e Roberto Ginex (presidente Inpgi). (anc)