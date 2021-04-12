CERCA
Agcom avvia il nuovo osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Authority 09 Ott 2025

Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre

L’iniziativa, in collaborazione con la Fondazione Murialdi, è giunta alla quarta edizione e si svilupperà in un’indagine sulla professione giornalistica in Italia nel nuovo ecosistema digitale a partire da un questionario online rivolto ai cronisti.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), in collaborazione con la Fondazione Murialdi, ha avviato la nuova edizione dell’Osservatorio sul Giornalismo, un’indagine sulla professione giornalistica in Italia nel nuovo ecosistema digitale.

Il Rapporto sarà elaborato a partire da un questionario online rivolto a giornalisti disponibile a questo link e sul sito web dell’Autorità.

Il questionario, in forma anonima, approfondisce i principali aspetti dell’evoluzione della professione: l’accesso alle fonti, l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di dispositivi e strumenti digitali, fino ai nuovi format e alle frontiere del data journalism e dell’intelligenza artificiale generativa. Un focus particolare è dedicato al tema delle minacce, delle intimidazioni e delle ritorsioni che possono limitare e condizionare la libertà di informazione.

Il questionario è rivolto a tutti i giornalisti, pubblicisti e professionisti, e prevede un percorso specifico per coloro che svolgono attività di comunicazione e ufficio stampa in enti pubblici o privati.

L’iniziativa dell’Osservatorio sul giornalismo, giunto alla quarta edizione, sarà presentata martedì 21 ottobre 2025, alle 11, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, in via delle Botteghe Oscure 54, a Roma. È prevista la partecipazione di Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Giacomo Lasorella (presidente Agcom), Carlo Bartoli (presidente del Cnog), Giampiero Spirito (presidente della fondazione Murialdi), Gianfranco Giuliani (presidente Casagit) e Roberto Ginex (presidente Inpgi). (anc)

Authority
16 Lug 2025
Copyright, Lasorella: «Equo compenso cruciale per l'editoria». Costante: «Italia ed Europa tutelino l'informazione»
Authority
15 Lug 2025
Garante privacy: «IA protagonista di una rivoluzione antropologica, necessario un approccio algoretico»
Authority
11 Lug 2025
Equo compenso, via libera Agcom al provvedimento sui diritti dovuti da Meta a Gedi
Referendum 202505 Mag 2025
Referendum, Agcom alle emittenti: «Dedicare un adeguato spazio informativo»
Editoria29 Apr 2024
Quotidiani, nel 2023 vendite in calo dell'8,8%. I dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni di Agcom
Internazionale30 Mag 2023
Turchia, sei tv pro - opposizione accusate di «insulto alla nazione»
Media22 Mag 2023
Meta, multa record da 1,2 miliardi. Il Garante irlandese: «Violazione della privacy»
Iniziative18 Mag 2021
L'Agcom: «L'attuazione dell'articolo 21 passa attraverso giusto compenso e tutela previdenziale»
Sentenze12 Apr 2021
Rassegne stampa, il Tar: «Illegittimo riprodurre articoli senza autorizzazione». Soddisfatta la Fieg
